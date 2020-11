Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Olivier Giroud lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 25 novembre 2020 à 8h45 par Th.B.

Attaquant renommé en Europe, Olivier Giroud vit une situation délicate à Chelsea d’un point de vue sportif. Néanmoins, après avoir offert la victoire aux Blues face au Stade Rennais, il a affiché sa volonté de poursuivre au sein du club londonien bien que l’OM soit dans le coup pour le recruter.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Chelsea, Olivier Giroud se retrouve dans une situation similaire à celle de l’exercice précédent. En effet, en cette première partie de saison, le champion du monde tricolore est barré par la concurrence et son avenir est au centre de toutes les attentions en marge du mercato hivernal. Une fenêtre des transferts au cours de laquelle Giroud pourrait plier bagage pour se donner plus de chances de participer à l’Euro avec les Bleus en juin prochain. L’OM, l’OL et Bordeaux seraient sur les rangs selon Téléfoot La Chaîne, l’OM cultivant le désir de recruter un attaquant lors du mercato hivernal. Et alors que l’Inter devrait mettre des bâtons dans les roues de l’OM pour Giroud, l’attaquant de Chelsea a pris la parole pour mettre les choses au clair concernant son avenir. Sa priorité est de rester à Chelsea, mais rien n’est acté et la donne pourrait encore changer.

« Je suis un joueur de Chelsea, j’ai envie de continuer ici »