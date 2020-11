Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait le champ libre pour cet attaquant !

Publié le 25 novembre 2020 à 0h45 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec l'Inter pour le recrutement d'Arkadiusz Milik. Alors qu'il aurait du mal à convaincre le Napoli de baisser ses exigences, Antonio Conte pourrait finalement se tourner vers Gervinho ou Olivier Giroud.

En fin de contrat en juin 2021, Arkadiusz Milik aurait alarmé le PSG et l'Inter. Selon les dernières informations de Tuttosport , le Napoli ne serait pas contre un départ de son buteur au mois de janvier, mais aurait fixé des exigences très précises. A en croire le média transalpin, les Azzurri voudraient récupérer une somme proche de 18M€ pour le transfert d'Arkadiusz Milik. Une somme que l'Inter ne voudrait pas payer. Dans cette optique, Antonio Conte aurait des idées pour faire baisser le prix d'Arkadiusz Milik, et notamment en utilisant Matías Vecino ou Matteo Politano, mais Aurelio De Laurentiis aurait décidé de se montrer intransigeant.

L'Inter sur le point d'abandonner pour Arkadiusz Milik ?