Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG ne lâcherait pas Lionel Messi !

Publié le 24 novembre 2020 à 21h00 par B.C.

Alors que Lionel Messi n’exclurait pas de quitter le FC Barcelone dès cet hiver, trois clubs seraient toujours très intéressés par le sextuple Ballon d’Or, et notamment le PSG.

Malgré le départ de Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi n’aurait pas tiré un trait sur ses envies de départ. En Espagne, on assure que l’Argentin envisagerait toujours de quitter le FC Barcelone à l’issue de son contrat l’été prochain. Présent sur le plateau du Chiringuito ce lundi soir, le journaliste Eduardo Inda a même révélé que la Pulga pourrait demander son départ dès le mois de janvier, avant la tenue des élections présidentielles au Barça. Un véritable coup de tonnerre dont souhaiteraient profiter plusieurs mastodontes européens, à commencer par le PSG.

3 clubs à l’affût sur Lionel Messi, dont le PSG