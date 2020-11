Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien du Barça contacté pour remplacer Gerard Piqué ?

Publié le 24 novembre 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors que Ronald Koeman cherchait déjà un nouveau défenseur central, Gerard Piqué s'est gravement blessé. Le FC Barcelone aurait alors contacté Javier Mascherano pour pallier ce coup dur.

La défense centrale du FC Barcelone s'embourbe de plus en plus. Cet été, Ronald Koeman était déjà en quête d'un nouveau joueur pour renforcer ce secteur de jeu. En effet, l'effectif ne compte que quatre éléments à ce poste : Lenglet, Araujo, Piqué et Umtiti. Le champion du monde français est toujours en délicatesse avec son genou et une régularité tout au long de la saison est plus qu'incertaine. Alors, Eric Garcia était la priorité du FC Barcelone sur le mercato, mais Manchester City n'a pas cédé son défenseur espagnol. Depuis, la situation a empiré, avec Ronald Araujo encore indisponible quelques jours. Surtout, Gerard Piqué s'est blessé samedi contre l'Atletico. L'international espagnol souffre d'une lésion partielle du ligament croisé du genou droit. Le défenseur de 33 ans devrait être écarté des terrains entre 3 et 6 mois.

Javier Mascherano aurait recalé Barcelone