Mercato - Barcelone : Cet été, Ronald Koeman avait bien prévu un grand ménage !

Lors du dernier mercato, Ronald Koeman réclamait notamment les arrivées de Memphis Depay et d’Eric Garcia. Alors que les deux joueurs n’ont finalement pas pu rejoindre la Catalogne, cela serait notamment la conséquence d’un grand ménage qui n’a pas été réalisé au sein des Blaugrana.

Avec l’arrivée de Sergino Dest, Ronald Koeman a eu gain de cause. Réclamant l’arrivée de l’Américain, le nouvel entraîneur du FC Barcelone l’a vu débarquer en provenance de l'Ajax Amsterdam. Mais il ne souhaitait pas s’arrêter là. En effet, pour renforcer son effectif et entamer la grande révolution pour relancer le club catalan, le Néerlandais avait d’autres cibles. Pour remplacer Luis Suarez, Memphis Depay était attendu, de même qu’Eric Garcia pour venir renforcer la défense centrale. Finalement, le Néerlandais est resté à l’OL et l’Espagnol à Manchester City. Pour ce qui est de ce dernier, le Barça peut nourrir de grands regrets. En effet, le protégé de Pep Guardiola aurait pu faire le plus grand bien au club catalan actuellement. Samedi dernier, le FC Barcelone a perdu Gerard Piqué sur blessure et sera absent de longues semaines. De plus, alors que Samuel Umtiti et Ronald Araujo ne sont pas encore à 100%, Ronald Koeman va devoir bricoler pour sa charnière centrale. Alors qu’Eric Garcia pourrait finalement arriver en janvier, c’est maintenant que le Barça en aurait eu le plus besoin. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu…

Pas de départ, pas d’argent, pas de recrue !