Mercato - PSG : Leonardo pourrait totalement relancer le dossier Isco !

Publié le 24 novembre 2020 à 17h30 par Amadou Diawara

Dans une situation compliquée au Real Madrid, Isco souhaite se lancer un tout nouveau défi à en croire son agent. Alors que plusieurs options ont été évoquées pour l'avenir du joueur de Zinedine Zidane, rejoindre le PSG pourrait être la solution.

Depuis le début de la saison, Isco vit une période difficile. Alors qu'il ne semble plus avoir les faveurs de Zinedine Zidane, le milieu offensif du Real Madrid peine à emmagasiner du temps de jeu. Et lorsqu'il est utilisé par le technicien français, il ne parvient pas à être performant. Peu satisfait par sa situation, Isco a des envies d'ailleurs, même s'il est prêt à rester au Real Madrid. Lors d'un entretien accordé à la Cadena Ser , Francisco Alarcon a dévoilé les intentions d'Isco. « Pour l'instant, nous n'avons pas d'offres, mais Isco veut essayer une autre ligue. Rester à Madrid ne serait pas un problème », a précisé le père et agent du joueur.

La frontière italienne se ferme pour Isco

Ouvert à un départ du Real Madrid, Isco a vu son nom associé à deux clubs italiens dernièrement : la Juventus et l'Inter. Toutefois, il semblerait qu'un départ vers ces deux destinations soit à exclure pour le moment. Selon les dernières informations de Sky Allemagne , le Real Madrid envisagerait de proposer un échange entre Isco et Christian Eriksen à l'Inter. Mais à en croire Fabrizio Romano, cette opération ne devrait jamais se concrétiser. En effet, le journaliste italien a fait savoir sur son compte Twitter qu'un troc entre Christian Eriksen et Isco n'était pas d'actualité. Une indiscrétion confirmée par Calciomercato.com . D'après le média transalpin, la rumeur sur ce possible chassé-croisé serait totalement fausse. Zinedine Zidane ne serait pas intéressé par le Danois, tandis qu'Antonio Conte ne voudrait pas récupérer un joueur avec les mêmes caractéristiques que son numéro 24. A l'instar de l'Inter, la Juventus ne serait pas dans la course à la signature du milieu offensif du Real Madrid. Comme l'a indiqué Calciomercato.com , les Bianconeri auraient d'autres priorités à ce jour et ne penseraient plus à Isco. Alors qu'ils auraient déjà songé à recruter l'ancien de Malaga, les Bianconeri pourraient toutefois relancer ce dossier si le joueur était mis sur le marché.

Isco partagé entre le PSG et la Premier League ?