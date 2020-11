Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, transfert... Garcia en rajoute une couche sur Koeman !

Publié le 20 novembre 2020 à 16h00 par A.M.

Présent en conférence de presse avant le déplacement à Angers, Rudi Garcia en a profité pour mettre un nouveau tacle à Ronald Koeman. Et ce n'est visiblement pas le dernier.

Après une fin de mercato très mouvementée et notamment animée par le feuilleton Depay, Rudi Garcia n'avait pas hésité à mettre un tacle à Ronald Koeman qui a multiplié les sorties médiatiques au sujet de l'attaquant de l'OL, affichant à plusieurs reprises sa volonté de recruter son compatriote. « Faites-moi penser à mettre un tacle à Koeman quand ce sera le moment. Ce n’est pas encore le cas, mais quand ça le sera, je le ferai », lançait l'entraîneur des Gones le 30 octobre. Et un peu moins d'un mois plus tard, ce n'est toujours pas le moment, mais cela n'empêche pas Rudi Garcia d'être toujours très remonté.

«Mes crampons de 18 sont toujours sur mes chaussures»