Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Campos, Lopez... La nouvelle annonce fracassante de Galtier !

Publié le 20 novembre 2020 à 14h45 par A.D.

Alors que Luis Campos serait sur le départ, Christophe Galtier a fait une nouvelle sortie sur sa situation. A en croire le coach du LOSC, les choses n'iraient pas forcément en s'arrangeant.

Comme l'a révélé Christophe Galtier, des tensions entre Luis Campos et Marc Ingla pourraient provoquer le départ du directeur sportif du LOSC. « La relation Campos-Ingla ? Oui, il semble que ce soit le point de départ de l'absence de Luis depuis quatre mois. Même si j'ai pensé à un moment que j'avais fait quelque chose qui n'allait pas. Un problème avec moi ? D'après les retours que j'ai, non. Quand on a eu des échanges, il a préféré arrêter de communiquer » , a précisé le coach du LOSC lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce jeudi. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier en a rajouté une couche sur la situation de Luis Campos. Selon ses dires, tout ne serait pas encore rentré dans l'ordre, mais Gerard Lopez ferait tout son possible pour arranger les choses.

«Si le lien est renoué avec Luis Campos ? Non»