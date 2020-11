Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier craint le pire pour le projet Lopez !

Publié le 20 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur la situation du LOSC, Christophe Galtier ne cache pas son inquiétude concernant l'avenir de Luis Campos.

Ces derniers jours, le départ de Luis Campos inquiète le LOSC. Interrogé par L'Equipe , Christophe Galtier s'est confié sur la situation du conseiller du président Lopez : « La relation Campos-Ingla ? Oui, il semble que ce soit le point de départ de l'absence de Luis depuis quatre mois. Même si j'ai pensé à un moment que j'avais fait quelque chose qui n'allait pas. Un problème avec moi ? D'après les retours que j'ai, non. Quand on a eu des échanges, il a préféré arrêter de communiquer. » Et l'entraîneur lillois ne cache pas ses inquiétudes si jamais Luis Campos venait à quitter le LOSC.

«Tout peut basculer en quinze jours»