Mercato - ASSE : Cette révélation à 3M€ sur un dossier estival !

Publié le 20 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Transféré à Brest cet été, Franck Honorat se réjouit d'avoir permis à l'ASSE de réaliser une jolie plus-value avoisinant les 3M€.

Contraint de vendre plusieurs joueurs cet été, l'ASSE a encaissé un gros chèque grâce à Wesley Fofana, transféré à Leicester pour 40M€, bonus compris. Mais avant ce dossier, les Verts ont également réussi à vendre d'autres joueurs, à l'image de Frank Honorat qui a rejoint Brest pour 5M€. Recruté pour 2M€ en 2018, l'ailier a ainsi permis au club du Forez de réaliser une belle plus-value comme il s'en réjouit.

«Le club a réalisé un bénéfice de 3M€. C’est énorme pour un joueur comme moi»