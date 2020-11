Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann reçoit un étonnant appel du pied !

Publié le 19 novembre 2020 à 17h00 par A.M.

Interrogé sur la situation d'Antoine Griezmann au FC Barcelone, Enrique Cerezo, président de l'Atlético de Madrid, ne dirait pas non au retour du Champion du monde.

Arrivé durant l'été 2019 au FC Barcelone contre un chèque de 120M€, Antoine Griezmann n'a jamais réussi à s'imposer au sein du club catalan. Jamais le Champion du monde n'a retrouvé le niveau qui était le sien à l'Atlético de Madrid où il était clairement le leader offensif. Par conséquent, l'avenir du Français s'inscrit en pointillés du côté du Barça. Président de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo ne ferme pas la porte à un retour d'Antoine Griezmann chez les Colchoneros .

L'Atlético de ne ferme pas la porte au retour de Griezmann