Mercato - AS Monaco : Petrov revient sur le départ de Moreno !

Publié le 20 novembre 2020 à 14h40 par La rédaction

Parti après seulement 7 mois à la tête de Monaco, Robert Moreno ne correspondait plus aux attentes des dirigeants monégasques, comme l’a confirmé Oleg Petrov.