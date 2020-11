Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Manchester… La guerre est déclarée pour Erling Haaland !

Publié le 25 novembre 2020 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 25 novembre 2020 à 19h21

Alors qu’Erling Haaland affole les compteurs depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier dernier, ses prestations ne passent pas inaperçues en Europe. L’attaquant de 20 ans pourrait déclencher une véritable guerre entre les clubs en vue d’un transfert en 2021 ou 2022.

Impressionnant, redoutable, exceptionnel… Les superlatifs ne manquent pas pour décrire Erling Haaland. Déjà très efficace sous les couleurs du Red Bull Salzburg, le Norvégien de 20 ans a confirmé, pour ne pas dire pulvérisé, au fil des mois toutes les attentes placées en lui lors de son transfert au Borussia Dortmund en janvier dernier. Erling Haaland s’est imposé comme l’attaquant du moment sur la scène européenne, et son nouveau doublée face au FC Bruges (3-0) ce mardi l’a déjà fait entrer dans l’histoire. Encore une fois. Le natif de Leeds a inscrit ses 15e et 16e réalisations en Ligue des champions et est ainsi devenu le plus jeune joueur à atteindre ce total de buts en seulement 12 matches dans la compétition. Au total, Erling Haaland a déjà marqué 33 buts lors de ses 31 apparitions sous le maillot jaune cette année, et pas moins de 17 réalisations depuis le début de saison, en 13 matches. Les records tombent les uns après les autres pour l’ancien de Salzburg, et cela le place comme une cible de choix pour les mastodontes européens, qui rêvent tous de mettre la main sur lui.

Le Real Madrid serait favori mais…

Depuis plusieurs mois, la presse espagnole explique que le Real Madrid est intéressé par Erling Haaland en vue de son nouveau projet visant à recruter de jeunes stars afin de se renforcer. Alors que Karim Benzema, sous contrat jusqu’à l’été 2022, fêtera ses 33 ans en décembre et que Luka Jovic ne convainc pas, les Merengue souhaiteraient faire d’Haaland leur nouvel avant-centre dans les prochains mois. Ce mercredi, OK Diario confirme les intentions du Real Madrid avec le Norvégien. L’écurie de Florentino Pérez fut l’une des premières à s’intéresser à lui et dispose d’excellentes relations avec le Borussia Dortmund, de quoi la placer en pole position pour récupérer Erling Haaland lorsque ce dernier souhaitera partir. Le quotidien AS expliquait en plus au début du mois que Mino Raiola, son agent, souhaiterait placer plus tard le joueur chez les Merengue . Alors que le contrat d’Haaland court jusqu’en juin 2024, Raiola aurait passé un accord verbal avec le Borussia Dortmund l'hiver dernier afin qu'Haaland puisse être vendu à l'été 2022, permettant ainsi au club allemand de ne débourser que 20M€ hors commissions pour l'arrivée du Norvégien à l'époque. OK Diario précise ce mercredi que l’amitié qu'entretient la nouvelle star du BVB avec Martin Ödegaard jouerait également en faveur du Real Madrid, mais rien n’est joué d’avance dans ce dossier, tant la liste des prétendants est longue.

PSG, Manchester City, Bayern Munich… Il y a du monde pour Haaland