Mercato - OM : La menace se précise pour Florian Thauvin...

Publié le 25 novembre 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Dans les prochaines semaines, l'OM va devoir gérer le cas Florian Thauvin dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. Mais le temps presse et ce dossier ne semble pas connaître d'avancées notables.

Pablo Longoria a du pain sur la planche. Et pour cause, après un mercato très long, le head of football de l'OM doit désormais gérer les joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain. Ils sont nombreux dans ce cas et non des moindres puisque Florian Thauvin est notamment concerné. Un cas très délicat à gérer puisque l'international français sera très convoité et n'a aucun intérêt à suivre l'exemple de Dimitri Payet et Steve Mandanda qui ont accepté de prolonger à Marseille en baissant leur salaire. Pour convaincre le Champion du monde de rester, il faudra donc convaincant d'un point de vue sportif, mais également économique, ce qui, par les temps qui courent, ne sera pas simple. Mais Pablo Longoria assurait ces derniers jours avoir lancé les discussions. « Concernant les joueurs en fin de contrat, nous avons commencé à parler. On va voir ce qu’il va se passer. On avait dit qu’on aborderait ces dossiers à la fin du mercato en octobre dernier et c’est ce que nous avons fait. Le joueur n’est pas forcément obligé de signer pour un autre club en janvier, nous n’avons pas une pression particulière », confiait-il au Phocéen . Mais le temps presse.

L'AC Milan rode pour Thauvin

En effet, dès le 1er janvier, Florian Thauvin sera autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre la saison prochaine. Et dès le 9 mars dernier, le10sport.com vous révélait que cette hypothèse était à prendre très au sérieux. Et pour cause, l'OM n'a toujours transmis aucune offre à son joueur, et n'aura probablement pas les moyens de répondre à ses exigences. D'autant plus que la situation du Champion du monde risque d'animer le marché. La possibilité d'attirer un joueur de ce calibre sans débourser la moindre indemnité de transfert attire plusieurs clubs à l'image de l'AC Milan. Ces derniers jours, le10sport.com vous révélait en effet que le club lombard se fait très pressant dans ce dossier. Les dirigeants milanais discutent avec le clan Thauvin ce qui renforce le danger d'un départ libre pour l'OM.

Thauvin laisse planer le doute