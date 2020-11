Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dans le dossier Thauvin, rien n’est «acté» `

Publié le 25 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Bien que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain, une prolongation de contrat ne serait qu’une simple idée actuellement d’après Florian Thauvin qui n’a pas eu la langue de bois au moment de parler de son avenir à l’OM.

Destiné à être vendu l’été dernier afin de permettre à l’OM de renflouer ses caisses, Florian Thauvin avait la volonté de poursuivre au sein du club phocéen dans l’optique de disputer la Ligue des champions avec l’Olympique de Marseille. Cependant, sa situation contractuelle serait toujours la même. À une poignée de mois de l’expiration de son contrat, on en sait pas vraiment plus concernant une éventuelle prolongation alors que les clubs intéressés gravitent depuis un moment autour du champion du monde, à l’image du Milan AC et du FC Séville. Et selon Thauvin, son avenir ne se réglera pas du jour au lendemain.

« On entame à peine des discussions avec le club »