Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann livre les coulisses de son transfert avorté au Barça !

Publié le 25 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

Arrivé au FC Barcelone en 2019, Antoine Griezmann avait recalé les Blaugrana un an plus tôt, annonçant notamment son choix à travers un documentaire « La Decision ». Un transfert avorté sur lequel est revenu le champion du monde.

Si Antoine Griezmann est depuis 2019 un joueur du FC Barcelone, cela aurait pu se faire bien avant. Quand le Français s’est révélé à la Real Sociedad, il était déjà associé au club catalan. Finalement, il avait opté pour l’Atlético de Madrid en 2014. Toutefois, le Barça n’a jamais perdu de vue le natif de Mâcon. En 2018, le feuilleton Griezmann a fait énormément parler. Annoncé proche d’un transfert vers le Camp Nou, le champion du monde avait finalement fait le choix de rester chez les Colchoneros. Une décision annoncée à travers un documentaire « La Decision ». Comment en est-il arrivé à snober le FC Barcelone ? Ce lundi, pour Movistar , Antoine Griezmann s’est expliqué.

« Je pensais ne pas être prêt »