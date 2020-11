Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Griezmann répond à Deschamps !

Publié le 24 novembre 2020 à 13h00 par A.M.

A la recherche de sa position idéale au FC Barcelone, Antoine Griezmann a récemment reçu le soutien de Didier Deschamps, ce qui a provoqué une petite polémique en Espagne. Le joueur met les choses au clair.

Evoluant au même poste que Lionel Messi, Antoine Griezmann peine à trouver sa place au FC Barcelone, et cela se ressent dans ses prestations. Brillant lorsqu'il évolue dans le cœur du jeu avec l'équipe de France, le Champion du monde est régulièrement placé dans un couloir et en pointe, des positions qu'il affectionne peu comme le rappelait récemment Didier Deschamps : « Si je rentre là-dedans, Koeman ne va pas être content de mes déclarations. Je ne me mêle pas de ce qui se passe dans les clubs que ce soit au Barça ou ailleurs. Antoine Griezmann est utilisé dans un certain système, dans une autre position sur le côté droit. Ce que je peux dire et cela ne va pas à l’encontre de Ronald Koeman car Antoine lui a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne jouait pas dans une position axiale ».

«Ils ont mis en doute le sélectionneur»