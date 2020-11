Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Pierre Ménès vole au secours d'Antoine Griezmann !

Publié le 23 novembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Leader de l'Atletico pendant cinq saisons, Antoine Griezmann est ensuite parti au FC Barcelone. Un départ toujours mal encaissé par les Colchoneros. Mais cette réaction est exagérée aux yeux de Pierre Ménès.

Un match a fait ressortir de vieux démons. Ce samedi, l'Atletico et le FC Barcelone s'affrontaient dans une belle affiche de Liga. En méforme cette saison, les Blaugrana n'ont pas réussi à se sortir du piège tendu par les hommes de Diego Simeone. Sur une erreur de Marc-André ter Stegen, bien exploitée par Yannick Carrasco, l'Atletico a pris l'avantage juste avant la pause. Le seul et unique but de la rencontre. Au-delà du résultat, un joueur en particulier a été observé. Antoine Griezmann entrait dans son ancien stade face à ses anciens coéquipiers. De quoi faire ressurgir la polémique de son départ. Un transfert plus que décrié par le club madrilène et ses supporters, même si l'Atletico aurait tenté de le récupérer cet été.

« Le minimum, c'est d'avoir de la reconnaissance »