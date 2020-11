Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Grande nouvelle pour Ousmane Dembélé !

Publié le 22 novembre 2020 à 22h30 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé ce dimanche qu’Ousmane Dembélé avait été une victime d’une blessure à l’épaule contre l’Atlético de Madrid, les nouvelles seraient finalement bien meilleures pour l’attaquant français.

Le FC Barcelone peut souffler : il n’a pas perdu un troisième joueur ce samedi lors de sa défaite face à l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano (1-0). Et pour cause, après les blessures avérées de Gerard Piqué et de Sergi Roberto, qui seront absents pour une longue durée, Mundo Deportivo a annoncé ce dimanche qu’Ousmane Dembélé avait été touché à l’épaule au cours de cette rencontre. Seulement voilà, quelques heures plus tard, les nouvelles sont bien plus positives pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Stade Rennais.

L’état physique d’Ousmane Dembélé n’inquiète pas au sein du Barça !