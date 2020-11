Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Un nouveau coup dur pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 22 novembre 2020 à 17h00 par H.G.

Alors qu’il a fait son retour sur les terrains il y a quelques semaines avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait bien se retrouver une nouvelle fois sur le carreau.

La défaite concédée par le FC Barcelone sur la pelouse du Wanda Metropolitano ce samedi contre l’Atlético de Madrid (1-0) pourrait laisser de lourdes traces sur le club catalan. En effet, en plus de réaliser son pire début de saison en Liga depuis 29 ans, le club catalan a perdu Gerard Piqué et Sergi Roberto sur blessures. Les deux joueurs vont ainsi devoir observer une longue période d'indisponibilité, surtout le défenseur central espagnol qui risquerait d'être absent plusieurs mois en raison de sa blessure au genou, mais les mauvaises nouvelles ne s’arrêteraient pas là. Et pour cause, Ousmane Dembélé aurait lui-aussi été blessé lors de cette rencontre.

Ousmane Dembélé touché à l’épaule face à l’Atleti ?