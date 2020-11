Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le nouveau message du Barça sur Messi et Griezmann...

Publié le 22 novembre 2020 à 12h00 par D.M.

Directeur des relations sportives et institutionnelles du FC Barcelone, Guillermo Amor est revenu sur la prestation de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann ce samedi lors de la défaite face à l’Atlético (1-0).

Après des défaites face à Getafe et au Real Madrid, le FC Barcelone a de nouveau chuté en Liga. Ce samedi, le club catalan s’est incliné face à l’Atlético (1-0) et réalise son pire début de saison depuis celle de 1991/1992. Une soirée cauchemardesque au cours de laquelle le Barça a perdu Gerard Piqué, blessé au genou droit et qui sera absent plusieurs mois. Alignés sur le front de l’attaque, Lionel Messi et Antoine Griezmann, dont la relation fait énormément réagir réagir en Espagne, ont raté leur match et n'ont pas réussi à se montrer dangereux.

Le Barça n'accable pas Messi et Griezmann