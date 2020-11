Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Quand l'Atlético apporte son soutien à Antoine Griezmann !

Publié le 22 novembre 2020 à 14h00 par D.M.

Président de l’Atlético, Enrique Cerezo a loué les qualités d’Antoine Griezmann, critiqué depuis plusieurs semaines au FC Barcelone.

Arrivé en 2019 au FC Barcelone, Antoine Griezmann peine à se montrer convaincant sous le maillot blaugrana . L’attaquant français n’a inscrit que deux buts depuis le début de la saison et a encore réalisé une prestation timide, ce samedi, face à son ancien club, l’Atlético (défaite 1-0). Recruté contre un chèque de 120M€, Griezmann n’a toujours pas justifié la somme dépensée par le FC Barcelone, et ne peux échapper aux critiques et aux interrogations sur son niveau. « C’est surprenant avec le talent qu’il a. Mais c’est une signature que nous n’aurions pas dû faire en raison du poste qu’il occupe. L’ajustement est très compliqué car il joue dans le même rôle que Messi » a déclaré récemment le candidat à la présidence Victor Font. Dans une situation compliquée en Catalogne, le champion du monde peut néanmoins compter sur le soutien de son ancien dirigeant, Enrique Cerezo.

« Parfois les équipes ne sont pas comme elles le devraient et il en subit les conséquences »