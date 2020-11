Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Luis Suarez se lâche sur la situation de Lionel Messi !

Publié le 22 novembre 2020 à 21h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi est auteur d’un début de saison bien en-dessous des attentes au FC Barcelone après avoir voulu quitter le club cet été, Luis Suarez a évoqué la situation de son ancien coéquipier.

Si le FC Barcelone est parvenu à le conserver cet été malgré son envie de départ, Lionel Messi ne semble plus du tout épanoui en Catalogne. En effet, l’attaquant argentin se montre bien moins reluisant qu’à l’accoutumée sur le terrain et semble éteint. Frustré par les résultats du Barça la saison dernière et la gestion de son ex-président Josep Maria Bartomeu, ce qui l’avait poussé à demander son départ cet été, celui qu’on surnomme La Pulga est toujours lassé de ce qu’il se passe en interne et autour du FC Barcelone, comme il l’avait fait savoir à son retour d’Argentine après la trêve internationale. « Je suis un peu fatigué d'être en permanence le problème de tout au club », avait alors lâché Lionel Messi après que des journalistes l’aient interrogé sur les propos de l’entourage d’Antoine Griezmann, son oncle et son ancien agent ayant pointé du doigt l’attitude du natif de Rosario en interne.

« Je suis blessé par la situation »