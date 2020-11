Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ, prolongation… La mise au point de Florian Thauvin !

Publié le 24 novembre 2020 à 16h45 par T.M.

Dans sa dernière année de contrat à l’OM, Florian Thauvin voit son avenir être au coeur des interrogations. Un dossier toutefois encore loin d’être résolu à en croire les propos du principal intéressé.

Si certains s’attendaient à le voir quitter l’OM cet été, Florian Thauvin est finalement toujours dans l’effectif d’André Villas-Boas. Malgré cela, un départ reste au centre des discussions. En effet, le champion du monde est dans sa dernière année de contrat et pour le moment, une prolongation semble encore loin. Dans cette situation, Thauvin pourrait donc partir libre l’été prochain ou bien dès le mois de janvier, lors du mercato hivernal, pour permettre à l’OM de récupérer quelques millions d’euros. Alors, à quoi faut-il s’attendre pour l’avenir du Marseillais ? La question lui a été posée ce mardi.

« Rien n'est encore décidé, acté »