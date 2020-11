Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération légendaire se profile pour Messi !

Publié le 24 novembre 2020 à 14h00 par Th.B.

L’intérêt de Manchester City pour Lionel Messi n’est pas un scoop. En revanche, le plan des Skyblues pour convaincre le capitaine du FC Barcelone semble être particulièrement élaboré et programmé pour une longue durée.

Ce qui était encore impensable il y a de cela quelques mois semble aujourd’hui inévitable : Lionel Messi devrait quitter son club de toujours pour se lancer un nouveau challenge ailleurs. Et sa prochaine destination ne ferait plus de doute, à savoir Manchester City. La prolongation de contrat de Pep Guardiola chez les Skyblues serait un atout de taille pour le club mancunien dans la course à la signature de Messi qui serait déjà remportée. Et pour cause, en plus d’un projet sportif qui plairait au capitaine du FC Barcelone, Manchester City lui proposerait un plan sur le long terme.

Un plan sur 10 ans pour Lionel Messi !