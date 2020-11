Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pourquoi le dossier Giroud risque de perdurer...

Publié le 25 novembre 2020 à 13h30 par Th.B.

Au coeur des rumeurs de transfert à l’OM notamment alors qu’il est sous contrat à Chelsea jusqu’en juin prochain, Olivier Giroud veut rester chez les Blues et le sentiment est réciproque à en croire Frank Lampard, entraîneur du club londonien. Mais les promesses ne convaincront pas l’attaquant. Explications.

Malgré une fin de saison très prolifique lors du restart, Olivier Giroud a retrouvé le banc de touche de Chelsea. L’arrivée de Timo Werner a considérablement réduit le temps de jeu du champion du monde tricolore chez les Blues où Tammy Abraham semble lui être préféré ces derniers temps. De quoi permettre à différents médias d’évoquer un éventuel transfert de Giroud en janvier, à 6 mois de l’expiration de son contrat en vue de l’Euro. Selon Téléfoot La Chaîne , l’OM, l’OL et les Girondins de Bordeaux formuleraient un intérêt pour l’ancien buteur de Montpellier. L’Inter serait aussi sur les rangs, à l’instar du Milan AC d’après Tuttosport qui penserait à l’attaquant de Chelsea pour la succession de Zlatan Ibrahimovic. Du beau monde donc pour Olivier Giroud qui dispose d’un bon de sortie s’il le souhaitait de la part de Frank Lampard. Mais l’entraîneur de Chelsea lui a envoyé un message fort.

Lampard souhaite satisfaire les demandes de Giroud

En l’espace de deux jours, Frank Lampard a parlé autant de fois de la situation sportive d’Olivier Giroud. Lundi soir, en marge de la rencontre de Ligue des champions opposant le Stade Rennais à Chelsea au Roazhon Park, l’entraîneur des Blues permettait à l’OM d’espérer pour son attaquant, en révélant qu’il ne le bloquerait pas si tel était son désir pour la suite de sa carrière. « J’ai une très bonne relation avec Oli. Si un jour il souhaite emprunter un autre chemin, alors j’aurais avec joie cette conversation avec lui, mais je veux qu’il reste ici et nous serons très ouverts de chaque côté si ça change, mais pour le moment, il reste très important pour moi » . Néanmoins, dans la foulée de la victoire de Chelsea mardi soir dans laquelle Olivier Giroud a tenu un grand rôle, marquant le but vainqueur en toute fin de match (2-1), Frank Lampard n’y est pas allé par quatre chemins. Le coach de Chelsea a dévoilé sa volonté de voir le champion du monde poursuivre à Londres. « Chaque joueur veut jouer à tous les matchs, c'est une partie impossible de mon travail de les rendre tous heureux. J'espère qu'il le sait et qu'il est satisfait. Il a eu des minutes, il est entré en jeu et il y aura des matchs qu'il commencera pour nous aussi. Ce qui se passe en coulisses, c'est qu'il est un grand professionnel et qu'il est très apprécié. Il s'améliore avec l'âge, avec la façon dont il prend soin de lui-même, donc il nous offre beaucoup. Avec le lourd calendrier qui arrive, je vais devoir compter sur les joueurs. Heureusement pour moi, c'est un joueur qui garde toujours la bonne attitude même s'il ne joue pas régulièrement, je sais que je peux faire appel à lui ». Un message plein d’espoir et de promesses de temps de jeu qui devrait faire plaisir à Olivier Giroud. Car c’est tout ce que l’attaquant figurant dans le viseur de l’OM réclame.

Giroud veut du temps de jeu pour rester à Chelsea