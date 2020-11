Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La piste Giroud contrariée par... Zlatan Ibrahimovic ?

Publié le 25 novembre 2020 à 11h15 par La rédaction

En fin de contrat avec Chelsea, Olivier Giroud serait dans le viseur de Pablo Longoria pour renforcer le secteur offensif de l'Olympique de Marseille à moindre coût. Toutefois, le Head of Football phocéen devra faire face à une concurrence de taille, alors que l'AC Milan serait entré dans la course à l'international français.

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud pourrait prendre la décision de quitter les Blues dès cet hiver afin de lui garantir une place dans le groupe de Didier Deschamps avec l'Equipe de France pour l'Euro 2021. S'il a envie de poursuivre l'aventure à Chelsea, Olivier Giroud a affirmé ce mardi qu'il devait avoir un temps de jeu plus conséquent pour rester chez les Blues : « On va avoir une discussion je pense. Je suis à fond derrière l’équipe et mon cas personnel passe après la réussite de l’équipe et tout se passe bien pour l’instant. Je suis un joueur de Chelsea, j’ai envie de continuer ici. Maintenant il faudra forcément que j’aille chercher et que le coach me donne plus d’opportunités, mais ça ressemble à la situation de l’année dernière. Donc je ne suis pas inquiet, je fais confiance et je vais tout faire pour revenir encore plus fort » . Dans le viseur de Pablo Longoria, Olivier Giroud pourrait toutefois s'éloigner de l'OM, alors que les pistes s'accumulent en Italie si l'international français prenait la décision de partir.

Giroud priorité de l'AC Milan ?