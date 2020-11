Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Olivier Giroud aurait une préférence pour son avenir !

Publié le 25 novembre 2020 à 1h45 par A.D.

Peu satisfait de son temps de jeu, Olivier Giroud pourrait aller voir ailleurs lors du mercato hivernal. Alors que l'OM et l'OL seraient prêts à l'accueillir, l'Inter pourrait se muer en trouble-fête sur ce dossier. Une destination qui aurait les faveurs du Français.

De moins en moins utilisé par Frank Lampard à Chelsea, Olivier Giroud pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs au mois de janvier pour se donner un maximum de chances de disputer l'Euro. Dans cette optique, l'OM et l'OL seraient prêts à sauter sur l'occasion et à lui tendre les bras lors de la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, Pablo Longoria et Jean-Michel Aulas pourraient voir leur souhait être brisé par Antonio Conte ou Frank Lampard.

Olivier Giroud séduit par l'idée de rejoindre Antonio Conte ?