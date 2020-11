Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sort du silence pour cette opération XXL !

Publié le 25 novembre 2020 à 9h00 par B.C.

Désireux de quitter le Real Madrid, Isco pourrait être inclus dans une opération avec l’Inter Milan permettant à Zinedine Zidane de récupérer Christian Eriksen, également sur le départ. Présent en conférence de presse ce mardi soir, le Français est resté mesuré sur le sujet.

Joueur du Real Madrid depuis 2013, Isco voudrait changer d’air. L’international espagnol aurait informé sa direction de ses envies de départ pour cet hiver, de quoi changer les plans de Zinedine Zidane qui comptait conserver son milieu de terrain. Alors que la presse ibérique annonçait ce lundi que le Real Madrid n’avait reçu aucune offre pour Isco, Sky Deutschland a révélé que les Merengue pourraient profiter des envies de départ d’Isco pour récupérer une ancienne cible : Christian Eriksen. Les deux joueurs souhaitent en effet quitter leurs clubs respectifs en janvier, même s’ils ne disposeraient pas de la même valeur, le Real Madrid estimant qu’Isco vaudrait entre 60 et 70M€ tandis qu’Eriksen a été acheté 30M€ par l’Inter.

« L’échange Isco-Eriksen ? Je ne vais pas m’embarquer là-dedans »