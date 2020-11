Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar de retour au Barça ? La réponse !

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa a exclu l'hypothèse d'un retour de Neymar au FC Barcelone s'il venait à être élu en janvier prochain, affirmant que la star du PSG n'avait pas le niveau requis pour redresser le club.

En fin de contrat en 2022 avec le PSG, la prolongation de Neymar est désormais une des priorités pour Leonardo, tout comme celle de Kylian Mbappe. Le directeur sportif brésilien a notamment été clair sur ses intentions vis-à-vis de Neymar il y a quelques semaines lors d'un live sur la chaîne du PSG : « On a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines » . Enfin épanouie au PSG, la star brésilienne pourrait ainsi prolonger l'aventure. Depuis son arrivée en 2017, Neymar a régulièrement été annoncé proche d'un retour au FC Barcelone. Toutefois, alors que Victor Font a récemment écarté un retour de l'ancien attaquant Blaugrana, un autre candidat à la présidence du club culé a écarté un retour de Neymar en Catalogne.

« Neymar ne fait même pas partie des 30 meilleurs joueurs d'Europe »