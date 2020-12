Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prêt à claquer la porte... avec Messi ?

Publié le 5 décembre 2020 à 19h30 par A.C. mis à jour le 5 décembre 2020 à 20h33

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Neymar pourrait profiter de la situation de Lionel Messi pour filer en Premier League.

Après avoir redonné espoir au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions mercredi, Neymar a fait une sortie fracassante au sujet de son ancien coéquipier Lionel Messi. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes » a déclaré la star du PSG, au micro d’ ESPN . « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Il a d’ailleurs été suivi dans son opération séduction par Leandro Paredes, coéquipier de Messi en sélection. « Tout le monde veut qu'il vienne » a expliqué le milieu argentin du PSG. « J'espère que Leo prendra la meilleure décision possible pour lui, mais nous l'attendons ici à bras ouverts ». Mais Mundo Deportivo a récemment annoncé que Neymar pourrait finalement retrouver Messi au Barça... même si cela semble très compliqué.

Le Barça n’a pas vraiment les moyens pour contre le PSG

Car Emili Rousaud, l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone, a promis de ramener Neymar en Catalogne. « Nous travaillons au retour de Neymar au Barça » a-t-il récemment annoncé, sur son site officiel, assurant d’ailleurs avoir déjà échangé avec l’entourage du numéro 10 du Paris Saint-Germain. De l’autre côté, l’actuel président de la commission qui assure l’intérim au Barça, a jeté un grand froid sur la piste Neymar. « S'il vient gratuitement, on pourra l'envisager » a déclaré Carles Tusquets, d’après AS . « Sinon, il n'y a pas d'argent pour payer un tel transfert... A moins qu'un nouveau président ne vienne avec un miracle ». En effet, La Gazzetta dello Sport laisse entendre ce samedi que le Barça est en proie à une crise économique sans précédent et une arrivée de Neymar en provenance du PSG reste plus qu’improbable... sans parler de la prolongation de Messi, encore très loin d’être acquise.

Et si Neymar rejoignait Messi à City ?