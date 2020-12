Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria, Mbappé... Qui faut-il sacrifier pour Messi ?

Publié le 5 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

L’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain entrainerait automatiquement le départ d’une ou de plusieurs stars. Kylian Mbappé et Angel Di Maria pourraient notamment être sacrifiés... Mais en faveur de qui devrait changer le PSG ? C’est notre sondage du jour !

Peut-être que Neymar n'était pas conscient du raz-de-marée qu’auraient créé ses déclarations. En marge de la victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester United (1-3), la star parisienne a lâché une véritable bombe en exprimant son souhait de jouer à nouveau aux côtés de Lionel Messi. Ça tombe bien, le sextuple Ballon d’Or est en fin de contrat avec le FC Barcelone et, déjà l’été dernier, il a clairement exprimé le souhait de partir. D’ailleurs, à ce moment-là, Leonardo a avoué avoir songé à Messi. Pourquoi donc ne pas tenter sa chance maintenant, que le contrat de Messi avec le Barça touche à son terme ?

Leonardo doit faire de la place pour Messi

Le problème, c’est qu’une arrivée de Lionel Messi couterait très cher au Paris Saint-Germain. Ainsi, une ou plusieurs stars devraient partir, pour pouvoir lui faire de la place. Le premier et non des moindres, c’est Kylian Mbappé. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, le Français n’est pas au meilleur de sa forme en cette première partie de saison. Surtout, il ne semble pas vraiment enclin à prolonger son contrat, à l’inverse de Neymar. Le Real Madrid l’attend les bras ouverts et donc, une vente de Mbappé l’été prochain pourrait faire de la place et même financer l’arrivée de Messi. L’autre sacrifié potentiel est Angel Di Maria. En froid avec Thomas Tuchel, l’Argentin est en fin de contrat et ses exigences salariales bloqueraient actuellement une éventuelle prolongation. A 31 ans, il pourrait ainsi quitter le PSG pour laisser la place à son compatriote... à moins que vous ne pensiez que Leonardo ne doit se séparer ni de Di Maria ni de Mbappé !



Alors, selon vous, qui doit être sacrifié pour Messi ?