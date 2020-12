Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, PSG… Alphonse Aréola vide son sac

Publié le 5 décembre 2020 à 18h15 par Th.B.

De nouveau prêté par le PSG pour l’intégralité de la saison, Alphonse Aréola a révélé les raisons de son départ en évoquant une remise en question à son retour de prêt du Real Madrid.

Prêté à Bastia, puis Villarreal avant de rester au PSG pour partir en prêt au Real Madrid la saison passée, Alphonse Aréola continue son tour d’Europe et évolue cette fois-ci en Angleterre. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG où il ne semble pas voulu par Leonardo qui l’avait prêté le même été de son retour à la direction sportive du PSG, le champion du monde est à Fulham jusqu’en juin prochain avant de revenir au Paris Saint-Germain ? C’est du moins le message qu’Aréola faisait passer au Canal Football Club à la fin du mois de novembre. « Si je veux revenir à Paris ? Je suis parti, je reviens, je repars, pour moi c’est pour pouvoir mieux m’exprimer. Tant que je suis sous contrat, ce n’est pas fini, je suis là » . Pour RMC Sport, Alphonse Aréola s’est livré sur son nouveau départ en prêt du PSG pour rejoindre Fulham. Une décision qui lui a demandé beaucoup de réflexion avec ses proches.

«J’ai dit à mon entourage de rester humble et de redescendre peut-être d’un ou deux étages»