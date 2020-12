Foot - Mercato - OM

Mercato : Milan AC, OM, Séville... Le feuilleton Thauvin est totalement relancé !

Publié le 5 décembre 2020 à 17h30 par A.C.

En fin de contrat, Florian Thauvin se retrouve au centre des tensions entre l’Olympique de Marseille et le Milan AC.

Un joueur comme Florian Thauvin, en fin de contrat, est un coup forcément intéressant. Le Milan AC l’a bien compris. Le club milanais renait de ses cendres cette saison et est actuellement leader de la Serie A devant la Juventus ou l’Inter. Pour continuer à surfer sur cette vague de succès, les Rossoneri prépareraient déjà plusieurs coups à en croire la presse italienne et l’ailier de l’Olympique de Marseille, serait l’un des dossiers les plus appréciés. Déjà lors du dernier mercato, France Football et L’Équipe avaient évoqué des approches du Milan AC pour Thauvin, qui a toutefois semblé favoriser d’autres pistes. Désormais, le joueur de l’OM semble bien être une priorité, comme nous vous l'avons expliqué sur le10sport.com... et comme l'a confirmé Paolo Maldini. Véritable icône du club milanais, celui qui occupe actuellement le poste de directeur technique a avoué à Téléfoot La Chaîne que Thauvin est « évidemment un joueur que l’on suit », soulignant le fait qu’il ne lui reste que quelques mois de contrat avec l’OM.

Villas-Boas et Longoria recadrent le Milan AC et Maldini

A Marseille, les déclarations de Paolo Maldini ne passent pas du tout. Car si Florian Thauvin s’est dit séduit par les mots de la légende du Milan AC, ce n’est pas le cas d’André Villas-Boas et de Paolo Longoria. Le coach de l’OM a été le premier à dégainer. « Les paroles de Maldini sur Thauvin c’est un peu bidon non ? Ce n'est pas très gentil, mais c’est Maldini il a droit de dire ce qu’il veut ! » a lancé Villas-Boas en conférence de presse, soutenu ce vendredi par le head of football de l’OM. « Je n’ai pas trouvé les déclarations très respectueuses. Florian est un joueur qui est sous contrat avec nous, mais c’est déjà passé, on s’est parlé » a déclaré Longoria au micro de Téléfoot La Chaîne , avant d’aborder le sujet de la prolongation de Thauvin. « C’est une question compliquée. On y travaille, on parle avec son entourage avec tout le monde pour trouver la meilleure façon que les parties se rapprochent ».

Le FC Séville pourrait en profiter !