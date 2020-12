Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un scénario est dévoilé pour l’avenir de Florian Thauvin !

Publié le 3 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Florian Thauvin est au centre de nombreuses rumeurs, le plan de vol du Milan AC serait d’ores et déjà établi pour le joueur de l’OM.

A l’approche du mercato hivernal, l’avenir de Florian Thauvin fait de plus en plus parler. Le champion du monde est dans sa dernière de contrat à l’OM et alors qu’une prolongation est encore loin, cette belle affaire ne manque pas d’éveiller les intérêts. Et pour Thauvin, l’avenir pourrait notamment s’écrire en Italie où le Milan AC lui fait les yeux doux. D’ailleurs, dernièrement Paolo Maldini, directeur technique du club lombard, avait confié : « Il sera en fin de contrat donc c'est une opération intéressante du point de vue économique. C'est un joueur de haut niveau. (…) C'est évidemment un joueur que l'on suit ».

Le Milan AC a son plan