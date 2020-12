Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un danger immédiat se confirme pour Thauvin !

Publié le 1 décembre 2020 à 12h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec l'OM, Florian Thauvin pourrait partir dès cet hiver. C'est en tout cas ce que pourrait envisager l'AC Milan afin de renforcer ses chances dans la course au titre en Serie A.

La situation de Florian Thauvin, dont le contrat prend fin en juin prochain, ne manque pas d'interpeller. C'est ainsi que l'AC Milan est intéressé comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Une information récemment confirmée par Paolo Maldini. « Il sera en fin de contrat donc c'est une opération intéressante du point de vue économique. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos joueurs des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule pour notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un joueur que l'on suit », confiait le directeur technique du club lombard au micro de Téléfoot La Chaîne .

L'AC Milan voudrait Thauvin dès cet hiver