Mercato - OM : Une nouvelle menace colossale pour Longoria dans le dossier Giroud ?

Publié le 1 décembre 2020 à 10h00 par La rédaction

En quête d’un renfort offensif en janvier, l’OM serait attentif au dossier Olivier Giroud, déterminé à trouver du temps de jeu en vue de l’Euro. Outre l’Inter Milan, la Juventus Turin pourrait également se mettre sur la route de Longoria.

Cet été, l’Olympique de Marseille a bien enregistré un renfort en attaque avec l’arrivée de la pépite Luis Henrique. Mais le jeune brésilien n’offre pas une réelle alternative à Dario Benedetto à la pointe de l’attaque, et Pablo Longoria songerait toujours à trouver un pur numéro 9 pour concurrencer l’Argentin. À Chelsea, Olivier Giroud se retrouve relégué comme troisième choix derrière Tammy Abraham et Timo Werner. Le buteur des Blues souhaiterait retrouver du temps de jeu en vue de l’Euro, et présente l’avantage d’être en fin de contrat dans 6 mois, de quoi susciter l’intérêt de l’OM.

La Juventus également à l’affût