Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour Haaland !

Publié le 1 décembre 2020 à 9h45 par Th.B.

Sensation de la saison passée, Erling Braut Haaland a confirmé lors de ce nouvel exercice et ses courtisans se font de plus en plus nombreux. De quoi compliquer les affaires du PSG.

Comme Eurosport UK l’assurait la semaine dernière, le PSG serait une réelle possibilité pour Erling Braut Haaland, d’autant plus que Kylian Mbappé aurait des chances de quitter le club de la capitale à la fin de la saison pour s’engager au Real Madrid. Afin de remplacer le champion du monde, le PSG songerait à l’attaquant du Borussia Dortmund. Et alors que le Real Madrid semblait être une destination probable pour l’international norvégien, Haaland s’éloignerait de la Casa Blanca selon les derniers bruits de couloir, mais la donne empirerait pour le PSG.

Une bataille royale inévitable pour Haaland ?