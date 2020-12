Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce n’est plus qu’une question de temps pour Camavinga

Publié le 1 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Véritable pépite du football français, l’Europe semblerait être bien partie pour s’arracher les services d’Eduardo Camavinga. Et le changement d’agent du milieu de terrain du Stade Rennais changerait la donne. Bonne nouvelle pour le PSG ?

Du haut de ses 18 ans, Eduardo Camavinga semblerait avoir une bonne partie des grands clubs européens à ses pieds. En effet, de par sa saison dernière et son statut d’international qu’il a récemment acquis via ses premières sélections en Équipe de France, le milieu de terrain du Stade Rennais serait dans le viseur du PSG et surtout du Real Madrid. Néanmoins, les champions de France et d’Espagne ne sont pas seuls dans cette opération qui aurait récemment pris un grand tournant.

La chasse est ouverte pour Camavinga !