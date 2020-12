Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas tient déjà le successeur de Kamara !

Publié le 1 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé sur le départ, Boubacar Kamara pourrait rapporter une jolie somme à l’OM. Et André Villas-Boas indique que Pape Gueye pourrait parfaitement assurer sa succession.

Alors que l’OM est toujours en quête de liquidités et pourrait donc être amené à se séparer de ses meilleurs éléments dans les prochains mois, le nom de Boubacar Kamara est régulièrement évoqué à cet effet. Le jeune milieu de terrain défensif (ou défenseur central) est l’un des éléments-clés d’André Villas-Boas et fait partie des joueurs disposant de la plus grosse valeur marchande dans le vestiaire de l’OM. D’ailleurs, si Kamara venait à être vendu, l’entraîneur portugais sait déjà comment il le remplacerait…

Pape Gueye, déjà le successeur de Kamara à l’OM