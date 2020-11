Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce cador veut piller l’effectif de Villas-Boas !

Publié le 30 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

En plus de Florian Thauvin pour qui Paolo Maldini a ouvertement fait part de son intérêt, le Milan AC s’intéresserait à un autre joueur de l’OM en la personne de Boubacar Kamara.

« Si le Milan AC s'intéresse à Florian Thauvin ? Il sera en fin de contrat donc c'est une opération intéressante du point de vue économique. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos joueurs des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule pour notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un joueur que l'on suit » . Alors que la presse fait état d’un intérêt concret du Milan AC pour Florian Thauvin, dont le contrat à l’OM expire en juin prochain, Paolo Maldini a fait passer ce message clair à Téléfoot La Chaîne la semaine dernière. Et bien que le directeur technique milanais n’ait pas évoqué son nom lors de ladite entrevue, un autre joueur de l’OM plairait tout autant à l’institution rossoneri.

Après Thauvin, le Milan AC sur les rangs pour Kamara ?