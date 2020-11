Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas est totalement sous le charme de cette recrue !

Publié le 30 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Ce samedi, l’OM s’est imposé face au FC Nantes (3-1) grâce notamment à un très bon Michaël Cuisance. Un joueur qu’apprécie d’ailleurs énormément André Villas-Boas.

Arrivé dans les dernières heures du mercato en provenance du Bayern Munich, Michaël Cuisance n’a pas mis longtemps avant de trouver sa place à l’OM. Plus il joue, plus le milieu de terrain s’impose comme un joueur essentiel dans le schéma d’André Villas-Boas. Il l’a d’ailleurs une nouvelle fois prouvé ce samedi à l’occasion de la victoire des Phocéens contre le FC Nantes (3-1). L’OM peut donc se réjouir d’avoir accueilli Cuisance et Villas-Boas ne cache pas son affection pour son protégé.

Cuisance déjà essentiel