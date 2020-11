Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette sortie lourde de sens sur Pep Guardiola !

Publié le 30 novembre 2020 à 0h00 par D.M.

Alors que certains candidats à la présidence du FC Barcelone espèrent récupérer à terme Pep Guardiola, le directeur sportif de Manchester City a affirmé que le technicien était heureux au sein de son club actuel.

Le 19 novembre dernier, Manchester City officialisait la prolongation de contrat de Pep Guardiola. Arrivé chez les Citizens en 2016, le technicien espagnol est désormais lié au club anglais jusqu’en 2023. Pourtant, malgré cette annonce, certains candidats à la présidence du FC Barcelone rêvent toujours de rapatrier Guardiola en Catalogne à l’instar de Victor Font. « Le projet sur lequel nous travaillons vise à créer, si nous avons l'honneur d'être élu, les conditions adéquates pour que ce grand talent, qui est très lié au Barca, revienne dans son club à un moment donné. Et nous savons qu'à un moment donné, Pep voudra revenir, même si c'est pour des raisons personnelles. Nous espérons que tôt ou tard, nous pourrons créer ces conditions et compter sur le talent de Pep pour le bien du club » avait-il déclaré dans un entretien à BBC Sport .

« Pep est vraiment heureux à Manchester »