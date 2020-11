Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prêt a griller la priorité à Koeman pour Lautaro Martinez ?

Publié le 29 novembre 2020 à 20h00 par D.M.

Annoncé proche du FC Barcelone cet été, Lautaro Martinez voudrait toujours quitter l’Inter et serait surveillé par Manchester City.

L’avenir de Lautaro Martinez était au cœur de l’actualité lors du dernier mercato estival. Brillant sous le maillot de l’Inter, l’attaquant argentin était annoncé proche d’un départ au FC Barcelone, qui cherchait un remplaçant à Luis Suarez. Finalement, le joueur de 23 ans est resté à Milan, mas ce dimanche, la presse espagnole a relancé ce feuilleton. Marca a indiqué que Lautaro Martinez, pourtant en discussions avec l’Inter pour prolonger son contrat, aurait toujours des envies d’ailleurs. Le quotidien indique même que l’attaquant aurait changé d’agent et engagé Jorge Mendes afin qu’il l’aide à trouver un point de chute. De son côté, Sport annonce que Lautaro Martinez aurait refusé une première offre de prolongation de ses dirigeants.

Lautaro Martinez pour remplacer Sergio Aguero à Manchester City ?