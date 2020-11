Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ultimatum de Lautaro Martinez pour son avenir ?

Publié le 29 novembre 2020 à 16h00 par H.G.

Annoncé de longue date sur les tablettes du FC Barcelone, Lautaro Martinez ne serait prêt à prolonger son contrat à l’Inter qu’à une seule condition.

Supposé être l’homme destiné à prendre la succession de Luis Suarez cet été, parti à l’Atlético de Madrid, Lautaro Martinez n’est finalement jamais arrivé au FC Barcelone. Et pour cause, si l’international argentin souhaitait rejoindre l’écurie catalane, celle-ci ne s’est pas montrée en mesure de faire plier l’Inter, qui ne réclamait fermement que le versement de sa clause libératoire fixée à 111 M€ pour le laisser filer. Par conséquent, le Barça n’a plus de numéro 9 titulaire dans son effectif, tandis que celui qu’on surnomme El Toro évolue toujours dans les rangs des Nerazzurri , et ces derniers aimeraient maintenant définitivement écarter les offensives du FC Barcelone en prolongeant son contrat. Seulement voilà, pour l’heure, les négociations dans l’optique d’un nouveau bail de Lautaro Martinez n’avanceraient pas dans le bon sens. Et cette fois, ce serait au tour du natif de Bahía Blanca d’adopter une position ferme.

Lautaro Martinez met la pression sur l’Inter pour sa prolongation !