Mercato - Juventus : La grosse sortie de Khedira sur son avenir

Publié le 29 novembre 2020 à 14h20 par H.K.

Devenu indésirable à la Juventus, Sami Khedira semble plus que jamais sur le départ. Et le milieu de terrain des Bianconeri a réalisé une énorme sortie concernant son avenir…