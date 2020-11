Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point de Laurent Blanc sur son avenir !

Publié le 29 novembre 2020 à 12h15 par T.M.

Toujours sans club depuis 2016 et son départ du PSG, Laurent Blanc a fait le point sur son avenir en tant qu’entraîneur.

Le temps commence à se faire long pour Laurent Blanc. Remercié par le PSG en 2016, le Cévenol n’a jamais repris place sur un banc de touche depuis. Pourtant, les rumeurs ont été nombreuses concernant le technicien français. Annoncé un peu partout, Blanc n’a toutefois pas retrouvé de club, lui qui s’est pourtant rapproché de Jorge Mendes ces derniers mois pour revenir dans la lumière. Alors où pourrait-il rebondir ? Dernièrement, il était notamment question d’un incroyable retour au PSG afin de succéder à Thomas Tuchel.

« Plus le temps passe moins j’y crois »