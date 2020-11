Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, départ... Retournement de situation pour Ronald Koeman ?

Publié le 29 novembre 2020 à 11h00 par H.G.

Alors qu’il a un temps été annoncé que les pré-candidats à l’élection présidentielle du FC Barcelone n’étaient pas fans de Ronald Koeman, ces derniers commenceraient à changer d’avis au sujet du technicien néerlandais.

Arrivé cet été en lieu et place de Quique Setién, limogé après l’humiliation historique face au Bayern Munich en Ligue des Champions (8-2), Ronald Koeman a la lourde tâche d’ouvrir une nouvelle ère au FC Barcelone après un exercice 2019/2020 cauchemardesque. Seulement voilà, pour l’heure, les résultats du technicien néerlandais sont contrastés. En effet, si le Barça est d’ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en étant en tête de son groupe G, avec trois unités d’avance de la Juventus (12 points contre 9 pour les Italiens), les résultats des Blaugrana sont moins reluisants en Liga. Et pour cause, le FC Barcelone n’occupe que la 14e place du classement en attendant la réception du CA Osasuna ce dimanche à 14h.

Ronald Koeman ne semble finalement plus menacé !