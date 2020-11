Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un talent de Koeman relancé par… Bielsa ?

Publié le 29 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Riqui Puig pourrait se relancer cet hiver en prêt. Mais hormis le Betis Séville, Leeds United serait également sur les rangs.

N’ayant eu que trois petites minutes à se mettre sous la dent en Liga cette saison pour 26 en Ligue des champions, Riqui Puig n’entre clairement pas dans la rotation d’effectif mise en place par Ronald Koeman. D’ailleurs, la presse espagnole assurait qu’au cours du mercato estival, l’entraîneur du FC Barcelone aurait demandé à Riqui Puig d’aller voir ailleurs sous la forme d’un prêt afin de disposer d’un temps de jeu bénéfique pour sa progression. Chose qui n’a pas eu lieu et pour le moment, le choix de Puig d’être resté au FC Barcelone ne porte pas ses fruits. Et un certain Marcelo Bielsa pourrait bien le relancer.

Un prêt à Leeds pour Riqui Puig ?