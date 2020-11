Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Direction l'Angleterre pour cette pépite de Koeman ?

Publié le 29 novembre 2020 à 0h00 par La rédaction

N'entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, Riqui Puig serait invité à faire ses gammes en prêt. La liste des prétendants s'allongerait puisque Leeds entrerait dans la course pour le milieu espagnol du FC Barcelone.

Dès son arrivée, Ronald Koeman a réalisé des choix forts. Régulièrement utilisé en fin de saison dernière par Quique Setien, Riqui Puig fait les frais de ce changement d'entraîneur. La pépite barcelonaise aurait été appelée à partir en prêt cet été. Alors que le milieu espagnol est resté dans l'espoir de s'imposer aux yeux de son coach, son temps de jeu reste plus que faible. En effet, Riqui Puig n'a disputé que trois petites minutes cette saison, en fin de partie contre Getafe. En quelques mois, la situation n'aurait donc pas changé et le joueur de 21 ans serait toujours invité à partir en prêt.

Riqui Puig sur les tablettes de Leeds